Die Rückkehr war ebenso überraschend wie logisch und notwendig. Im vergangenen Sommer hatte der HSV Hamburg im Zuge der Verjüngung der Mannschaft dem Abwehr-Routinier Azat Valiullin (35) keinen neuen Vertrag mehr gegeben. Weil das Team allerdings in der Defensive oft verdammt alt aussah, sich vor allem aber die Verletzungsausfälle häuften, wurde der 2,05-Meter-Mann Mitte Februar zurückgeholt. Eine Riesen-Hilfe, die alle glücklich macht, aber bis Saisonende begrenzt ist. Oder geht da doch noch mehr?



