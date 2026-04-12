Es gab eine Zeit, da wollte er lieber Fußballer werden. Zum Glück hat sich Nicolaj Jørgensen dann doch für das Spiel mit dem kleineren Ball in der Hand entschieden. Spät, aber nicht zu spät. Eine goldrichtige Entscheidung. Gleiches gilt für seinen Wechsel nach Deutschland. Seit dieser Saison sorgt er im Trikot des HSV Hamburg für Tore und Furore und zählt zu den besten Schützen in der stärksten Liga der Welt. Der Spätstarter ist ein Durchstarter. Dynamisch, explosiv. Dänisches Dynamit. Ein Tor-Turbo mit X-Faktor, der immer besser und wertvoller wird. Nur mit dem Schwarzbrot ist das so eine Sache.



