HSVH gibt Führung noch aus der Hand: Kieler Schlussspurt sorgt für Hamburger Frust

Der HSV Hamburg hat das kleine Nordderby in der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel verloren. Die Hamburger verloren nach großem Kampf gegen den Rekordmeister in dessen Halle mit 25:27 (14:16). Elias Ellefsen á Skipagøtu war mit elf Toren bester Werfer des THW und stellte den HSVH vor allem im ersten Durchgang mit acht Treffern vor zu große Probleme. Für Hamburg erzielten vor den 10.104 Zuschauern Fredrik Bo Andersen und Nicolaj Jörgensen je sechs Treffer.

Die Gäste starteten unter anderem mit Elias Kofler im Rückraum. Dafür blieb der bislang beste Torschütze Jörgensen zunächst auf der Bank. Diese taktische Maßnahme von HSVH-Trainer Torsten Jansen zeigte in der Anfangsphase kaum Wirkung. Erst als Torhüter Robin Haug einige Paraden zeigte, erarbeiteten sich die Hamburger einen knappen 5:4-Vorsprung (12. Minute).

Ellefsen á Skipagøtu stellt Hamburg vor Probleme

Aufseiten des THW war es vor allem Ellefsen á Skipagøtu, der die Fäden in der Hand hielt. Mit seiner Schnelligkeit und Übersicht stellte der Färinger die Abwehr der Gäste immer wieder vor große Probleme. Auch der Treffer zum zwischenzeitlichen 14:11 (25.) ging auf das Konto des 23-Jährigen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Selten schlecht“: Weitsprung-Star Mihambo übt nach WM-Auftakt deutliche Kritik

Die Pause sorgte für einen Bruch im Spiel des Rekordmeisters. Mehr als sieben Minuten dauerte es, ehe Veron Nacinovic beim 17:16 den ersten Treffer der Kieler im zweiten Abschnitt erzielte. In der 54. Minute brachte Jörgensen Hamburg dann 25:23 in Führung. Mit einem 4:0-Lauf gab der THW dem Spiel aber noch die finale Wendung und sorgte für Frust auf Hamburger Seite. (dpa/mopo)