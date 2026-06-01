„Sind sehr zufrieden“: HSV Hamburg verkündet Vertragsverlängerung

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den Vertrag mit dem österreichischen Nationalspieler Elias Kofler vorzeitig verlängert. Wie der Klub mitteilte, bleibt der 25 Jahre alte Rückraumspieler bis zum 30. Juni 2030 in der Hansestadt.

„Wir waren und sind mit seiner Entwicklung und seinem Auftreten sehr zufrieden“, sagt HSVH-Sportchef Johannes Bitter: „Wir sind sicher, dass er der richtige Spieler für die nächsten Jahre ist. Wir sehen ihn als eine der Säulen der Mannschaft und für den ganzen Verein“

„Mega Jungs“: Kofler schwärmt vom HSV Hamburg

Kofler war zu Saisonbeginn vom 1. VfL Potsdam nach Hamburg gekommen. In bislang 31 Bundesligapartien erzielte er 51 Tore und überzeugte zudem durch eine starke Abwehrarbeit. „Ich fühle mich beim HSVH und hier in Hamburg extrem wohl“, sagt der Österreicher.

Das könnte Sie auch interessieren: „Schier unglaublich!“ Deutscher Leichtathlet schreibt Geschichte

Kofler weiter: „Die Stadt gefällt mir außerordentlich gut. Insofern war es wirklich keine schwere Entscheidung, den Vertrag vorzeitig zu verlängern. Aus sportlicher Sicht sprechen die Mannschaft und das Umfeld für den HSVH. Die Jungs sind mega, haben mich vom ersten Tag an gut aufgenommen.“ Am Donnerstag (19 Uhr/Dyn) bestreitet der HSV Hamburg gegen die HSG Wetzlar sein letztes Liga-Heimspiel in dieser Saison. (dpa/sil)