Handball-Bundesliga feiert Zuschauerrekord – so viele Fans kamen zum HSV Hamburg

Die Handball-Bundesliga hat in der abgelaufenen Saison einen Zuschauerrekord aufgestellt. In der zurückliegenden Spielzeit strömten nach Angaben des Ligaverbandes HBL rund 1,69 Millionen Fans und damit so viele wie nie zuvor zu den 306 Spielen der 18 Vereine.

Das Plus gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 100.000 Anhänger oder fast sechs Prozent. Mit durchschnittlich 5525 Fans pro Begegnung übertraf das Oberhaus zum zweiten Mal die Schallmauer von 5000 Fans. Der HSVH mit seinen Heimspielstätten Sporthalle Hamburg und Barclays Arena kommt dieses Jahr auf einen Zuschauerschnitt von 4221.

Zuschauermagnet Nummer eins war Rekordchampion THW Kiel. Die Zebras konnten zu ihren 17 Heimspielen durchschnittlich 10.071 Besucher begrüßen. Als einziger Bundesliga-Klub vermeldete Vizemeister SC Magdeburg für sämtliche Heimspiele ein ausverkauftes Haus. (sid/vb)