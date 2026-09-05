Nach dem Fehlstart in Balingen zeigte der HC Hamburg gegen Stuttgart viel Herz und holte seinen ersten Punkt. Was Trainer Torsten Jansen jetzt fordert.

Der erste Punkt unter dem neuen Namen Handball Club Hamburg ist im Sack. Mit dem Heim-Remis gegen Stuttgart (34:34) hat das Team einen totalen Fehlstart verhindert. Nach dem blutleeren Auftritt in Balingen zeigte der HCH die versprochene Leidenschaft. Eine wichtige Wende. Dennoch gibt es viel Steigerungspotenzial.

Viel Zeit zum Reflektieren ist nicht. Es geht Schlag auf Schlag. Schon am Samstag, drei Tage nach ihrem ersten Heimspiel, treten die Hamburger bei Hannover-Burgdorf (3:1 Punkte) mit Ex-Hamburger Leif Tissier an. „Stress“, sagte Trainer Torsten Jansen angesichts der knappen Vorbereitungszeit.

Gegen Stuttgart zeigte sich der HC Hamburg verbessert

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Ein anderes Gefühl, das dem Coach nach dem umkämpften 34:34 gegen Stuttgart anzumerken war: Erleichterung. Bei der 26:30-Auftaktpleite bei Aufsteiger Balingen war er angesichts der lahmen und pomadigen Performance seiner Mannen regelrecht ausgerastet. Gegen die Schwaben war von der ersten bis zur letzten Minute Feuer drin, auch wenn längst noch nicht alles rund lief. Immerhin.

Bei der Auftaktpleite in Balingen war Trainer Jansen noch auf 180. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

„Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, so Jansen, für den Gleiches galt, zur MOPO. „Das war das Entscheidende und noch wichtiger als das Resultat. In Balingen war das einfach scheiße, das muss man so deutlich sagen. Da war nichts von dem, was ich einfordere. Das war gegen Stuttgart um Längen besser.“ Jansens Forderung: „Eines habe ich den Jungs gesagt: Diese Einstellung will ich in jedem der nächsten 32 Spiele sehen!“

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Jetzt braucht der HC Hamburg den nächsten Schritt

Intensität als Identität, Leidenschaft als Leitmotiv. Das hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben, dafür will der HC Hamburg stehen. Daran muss sich die Mannschaft messen – und messen lassen. Das Remis gegen Stuttgart, bei dem die Gastgeber in der Schlussphase nicht mehr die nötige Durchschlagskraft zeigten, um den möglichen Sieg einzutüten, war kein Erfolg, aber eine wichtige Reaktion und ein Schritt.

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„Auf der Leistung kann man aufbauen. Wir sind auf dem richtigen Weg“, findet Kapitän Elias Kofler, nachdem die finale Phase der Saisonvorbereitung holprig gewesen war, das Team mit einer Virus-Welle und einer aufgrund einer Reinigungs-Panne kurzzeitig unbespielbaren Trainingshalle zu kämpfen hatte. „Das waren einige Hindernisse. Das hat uns eineinhalb Wochen gekostet“, so Jansen rückblickend.

Überstanden. Der Blick geht nach vorn. „Wir müssen weiter diesen Kampf und die Emotionalität zeigen“, fordert Kapitän Kofler. „Dann können wir auch in Hannover gewinnen.“ Dafür muss der HCH vor allem spielerisch und bei der Torwartleistung zulegen. Zeit für die nächsten Schritte.