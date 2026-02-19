Viel vorgenommen, wenig hinbekommen. Der Start ins neue Jahr ist missglückt. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen wollen Hamburgs Handballer im dritten Anlauf vor eigenem Publikum endlich den ersten Sieg landen und wieder zu sich selbst finden. Nach der Trainer-Kritik ist die Mannschaft in der Pflicht und muss ein anderes Gesicht zeigen. Sportchef und Kapitän des HSVH reden in der MOPO Klartext.



