HSVH-Profi Niklas Weller im Zweikampf mit Johannes Golla von Flensburg

Hamburgs Kapitän Niklas Weller (l.) und Flensburgs Kapitän Johannes Golla kämpfen am Kreis um den Ball. Die Gäste siegten 38:35. Foto: WITTERS

paidHamburgs Handball-Kapitän Weller: „Wir sind alle in der Bringschuld!“

Viel vorgenommen, wenig hinbekommen. Der Start ins neue Jahr ist missglückt. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen wollen Hamburgs Handballer im dritten Anlauf vor eigenem Publikum endlich den ersten Sieg landen und wieder zu sich selbst finden. Nach der Trainer-Kritik ist die Mannschaft in der Pflicht und muss ein anderes Gesicht zeigen. Sportchef und Kapitän des HSVH reden in der MOPO Klartext.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

