Es ist die ganz große Bühne – und damit gerade richtig für das Duell. Am Sonntag empfangen Hamburgs Handballer den amtierenden Champions-League-Sieger SC Magdeburg, eines der dominierenden Teams in den vergangenen Jahren, national wie international, für manche: das beste der Welt. Die Herausforderung – riesig. Der Rahmen ebenso. Erstmals in dieser Saison trägt der HSVH ein Heimspiel in der Barclays Arena im Volkspark aus. Vorfreude und Motivation sind groß, aber die Fragezeichen auch. Wie viele Handball-Fans kommen?



