„Dän-Übungen“: So bereitet sich der HSV Hamburg auf die Saison vor

Nach der Saison ist vor der Saison. Mit Platz zehn und 35:33 Punkten haben Hamburgs Handballer die Spielzeit 2024/25 beendet und blicken zufrieden auf das sportliche Jahr zurück. Während die Mannschaft den verdienten Urlaub genießt, feilen die Verantwortlichen noch am Plan für die Vorbereitung auf die kommende Saison, der größtenteils steht. Die MOPO sagt, gegen welche Teams getestet wird – ein ganz besonderes Wiedersehen inklusive.

Am 21. Juli ist offizieller Trainingsstart in der kleinen Halle im Volkspark. In den Tagen zuvor werden aber schon Spieler eintrudeln, Tests, Checks und Einheiten absolvieren. Vom 24. bis 31. Juli absolviert das Team ein Trainingslager im Playitas Sport Resort auf Fuerteventura, langjähriger Partner des HSVH. Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am 1. August gegen den dänischen Erstligisten Fredericia HK, das ist der Klub von HSVH-Neuzugang Einar Ólafsson.

HSV Hamburg trifft in der Vorbereitung auf Tissier-Klub

Ein besonderes und sicher emotionales sportliches Wiedersehen gibt es beim Heide Cup (8. bis 10. August) in Schneverdingen, an dem die Hamburger traditionell teilnehmen. Neben Gummersbach ist nämlich auch Bundesligist Hannover-Burgdorf dabei, neuer Verein von HSVH-Liebling Leif Tissier, der seinen Heimatklub nach zehn Jahren Zugehörigkeit verlassen hat. Darüber hinaus sind der norwegische Meister Kolstad, der dänische Champion Aalborg (mit Neuzugang Juri Knorr) und der Schweizer Meister Schaffhausen am Start.

Das könnte Sie auch interessieren: „Es gibt keine Garantie“: HSV-Trainer Jansen blickt in die Zukunft

Am 15. August reist der HSVH nach Dänemark und spielt gegen Bjerringbro-Silkeborg, Ex-Klub von Hamburgs Rückraum-Star Jacob Lassen. Auch bei der Generalprobe vor dem Liga-Start (28. bis 31. August) misst sich das Jansen-Team mit einem dänischen Topteam, GOG Handbold (Termin steht noch nicht fest). „Dän-Übungen“ für die neue Saison. Das passt, denn inklusive der Neuzugänge hat der HSV Hamburg künftig sechs dänische Spieler in seinen Reihen. WEB