Selbstvertrauen getankt, Druck vom Kessel genommen, Ausrufezeichen gesetzt. Mit reichlich Rückenwind aus dem Kantersieg in Wetzlar gehen Hamburgs Handballer in das nächste Heimspiel gegen einen Top-Gegner. Am Sonntag empfängt der HSVH den Tabellenzweiten Gummersbach. Es ist zugleich das letzte Heimspiel vor einer Durstrecke, die die Vorhaben, präsenter zu sein und die Zuschauerzahlen zu erhöhen, stört. So widrig der Spielplan auch ist: ⁣Er hat dem Verein gerade ein Weihnachtsgeschenk beschert. Fluch und Segen.



