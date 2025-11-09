Die Tabelle lügt nicht, heißt es. Manchmal trügt sie. Hamburgs Handballer stehen im Liga-Ranking nach zehn Spielen auf Platz zehn, mit 11:9 Punkten und 320:313 Toren. Ziemlich durchschnittlich. Aber ist der HSVH deshalb ein Durchschnittsteam? In Spielen gegen Spitzenteams laufen die Hamburger zu Höchstleistung auf, erreichen gar Augenhöhe und spielten zuletzt selbst wie eine Topmannschaft. Jetzt fordern sie Spitzenreiter Flensburg.





