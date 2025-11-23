Erlangen ohne Chance! HSVH feiert deutlichen Heimsieg

Der HSVH gewinnt vor 2992 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg mit 34:26 (16:11) sein erstes Heimspiel nach mehr als einem Monat – und mit was für einer Leistung! Die Hamburger setzten Gegner HC Erlangen von Anfang an unter Druck und gaben, die in der zweiten Minute geholte Führung, bis zum Ende der Partie nicht mehr ab. HSVH-Trainer Torsten Jansen sprach seiner Mannschaft nach Spielende ein großes Kompliment aus.

Die Leistung seiner Mannschaft hat Jansen am heutigen Sonntag-Nachmittag sehr imponiert, wie er bei der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte. „Wir haben vorne super Chancen kreiert“, so Jansen. „Ich bin sehr erleichtert, dass wir so einen Erfolg feiern durften. Das ist nicht selbstverständlich“, ergänzte er. „Deswegen ein großes Kompliment an meine Mannschaft.“

HSV Hamburg erwischt den perfekten Start

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge erwischten die Hamburger den perfekten Start in die Partie. Vorne ging alles rein, hinten stand die Defensive stabil und Torwart Robin Haug parierte mit seiner ersten Aktion einen Siebenmeter. Und so dauerte es fünf Minuten, bis die Gäste überhaupt ins Hamburger Tor trafen. Auf der Gegenseite klappte das alles deutlich schneller: Nach zehn gespielten Minuten stand somit bereits eine fünf-Tore-Führung für den HSVH auf der Anzeigetafel (7:2).

Dem HC Erlangen hingegen fehlte ohne seinen Topangreifer Viggo Kristjansson (bereits 70 Tore in dieser Saison) merklich die offensive Durchschlagskraft. Aber auch defensiv waren die Gäste anfällig. Die Hamburger Außenbahn-Spieler Casper Mortensen (fünf Tore zur Halbzeit) und Frederik Bo Andersen (sechs Tore zur Halbzeit) wussten den Platz, der ihnen gegeben wurde, zu nutzen und bescherten dem HSVH so Tor um Tor. Auch wenn die Hamburger das hohe Tempo aus den Anfangsminuten nicht auf Dauer halten konnten, so behielten sie auch beim darauffolgenden Hin und Her der beiden Teams immer die Nase vorne. Die logische Konsequenz war die verdiente 16:11-Führung zur Halbzeit.

HSVH lässt in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen

Und genauso ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter: Es war das komplette Gegenteil im Vergleich zur enttäuschenden Pleite bei FRISCH AUF! Göppingen, vor knapp zehn Tagen, bei der die Hamburger sich zu viele Fehler geleistet und ihre Chancen nicht genutzt hatten. Fast schon mit Leichtigkeit verwandelte der HSVH auch in der zweiten Halbzeit seine Offensiv-Aktionen. Wirkliche Spannung kam in den Schlussminuten gar nicht mehr auf, auch weil die Gäste von mehreren Verletzungen betroffen waren und mehrere Stammspieler nicht weitermachen konnten. Und so ging es nur noch darum, in welcher Höhe die Hamburger dieses Heimspiel gewinnen würden.

Euphorisch durften die HSVH-Fans schließlich den 34:26-Sieg der eigenen Mannschaft bejubeln. Minutenlang feierten die nach der letzten Niederlage sichtlich erleichterten Hamburger den hochverdienten Erfolg mit ihren Zuschauern. Bei einem auf dem Platz war der Jubel sogar noch größer als bei den anderen: Der 19-jährige Maximilian Botta, der bereits in den vergangenen Wochen mehrfach zum Einsatz gekommen war, konnte in der 59. Minute sein erstes Profi-Tor erzielen. Für Trainer Jansen eine große Freude: „Ich freue mich auf die Zukunft“, erklärte er mit Blick auf das Kreisläufer-Talent.

Hamburger springen auf einstelligen Tabellenplatz

Der mit Abstand, höchste Heimerfolg des HSVH in dieser Saison, gibt den Hamburgern gleichzeitig eine positive Punktebilanz in der Tabelle. Dort springen die Hamburger durch den Sieg vom zehnten auf den neunten Tabellenplatz. Am Sonntag in einer Woche gastiert der HSVH beim Bergischen HC. Den Hamburgern bietet sich dort die Chance, die positive Tendenz auszubauen und in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern.

Tore HSVH: Mortensen (11), Andersen (8/2), Lassen (5), Jørgensen (4/1), Weller (2), Sauter (2), Gadza (1), Botta (1)