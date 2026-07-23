Der HSVH gibt den Nachfolger von Niklas Weller bekannt. Der neue Kapitän ist noch nicht lange im Team.

Zwei Führungsspieler: Elias Kofler (l.) und Moritz Sauter bei der Partie gegen den SC Magdeburg im Oktober 2025 WITTERS

Der Österreicher Elias Kofler ist neuer Kapitän des HSV Hamburg. Der 25 Jahre alte Rückraumspieler tritt die Nachfolge von Niklas Weller (33) an, der nach dem Ende seiner Karriere seit dem 1. Juli Präsident des Vereins ist.

Wie der Klub weiter mitteilte, wurden Moritz Sauter (23) und Torwart Robin Haug (27), der in Leon Nowottny (20) einen neuen Konkurrenten hat, als Co-Kapitäne genannt. Nationalspieler Kofler kam 2025 vom 1. VfL Potsdam nach Hamburg. In Potsdam fungierte er bereits als Kapitän. Im vergangenen Juni verlängerte er seinen Vertrag beim HSVH bis 2030.

Elias Kofler folgt beim HSVH auf Niklas Weller

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„Ich freue mich riesig und es ist eine große Ehre, Kapitän der Mannschaft und des Vereins zu sein“, sagte Kofler laut Mitteilung des Vereins, der am Montag mit einigen Neuzugängen wieder ins Training eingestiegen war.

Kofler weiß: „Ich trete in große Fußstapfen von Niklas Weller, der diesen Verein und die Mannschaft in den vergangenen zehn Jahren wie kein anderer geprägt hat.“ Weller leitet die Geschicke des HSVH jetzt mit den beiden Geschäftsführern Markus Rejek und Jogi Bitter. (dpa/mk)