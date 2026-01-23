Entscheidung! Zukunft von Mortensen bei Hamburgs Handballern geklärt

Zweimal Torschützenkönig der Bundesliga, einmal davon im Trikot der Hamburger Handballer, ein spektakulärer Spieler und Publikumsliebling, dazu Weltmeister und Olympiasieger mit Dänemark, Champions-League-Sieger mit dem großen FC Barcelona. Beim HSVH spielt Linksaußen Casper Mortensen in dieser Saison keine Hauptrolle mehr und es läuft schon länger nicht mehr rund. Was nach MOPO-Informationen jetzt aber läuft, ist der Countdown für den Abschied des mittlerweile 36-Jährigen. Das Ende ist besiegelt.

Nach fünf gemeinsamen Jahren und einer halben Spielzeit beim später insolventen HSV Handball (2015/16) ist im Sommer für Mortensen Schluss. Das hatte sich schon länger angedeutet, denn der Verein befindet sich schon seit eineinhalb Jahren in einem Prozess der Verjüngung und Neuausrichtung der Mannschaft und hat vor dieser Saison für Linksaußen den niederländischen Nationalspieler Kaj Geenen (22) verpflichtet, der bei der EM aktiv war (Aus in der Vorrunde).

Das Ende steht fest. Offiziell ist Mortensens Aus zwar noch nicht, er selbst hat ihn jedoch indirekt, aber unmissverständlich verkündet. Auf Instagram hat der Routinier, der in jüngster Zeit immer wieder mit Verletzungen und Blessuren zu kämpfen hatte, einen Video-Clip von seiner Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte im Kraftraum des HSVH gepostet und dazu geschrieben: „Die letzte Saisonvorbereitung ist in vollem Gange. Der Körper bereitet sich auf die letzten 14 Spiele vor.“ Dazu ein Blitz und eine Deutschlandflagge. „Ein Lebensstil, den ich nun schon seit 20 Saisons auf höchstem Niveau lebe.“

Mortensens Vertrag läuft im Sommer dann aus, hätte sich aber am Jahresende per Option nochmal um eine Saison automatisch verlängert, wenn nicht mindestens eine Seite aktiv formal widersprochen hätte. Wie die MOPO erfuhr, kamen beide Seiten nach gemeinsamen Gesprächen zu der Entscheidung, dass die laufende Spielzeit die letzte des Ballkünstlers in Hamburg sein wird. Es zieht den Familienvater mit Ehefrau Stine Bjerre Jørgensen und Sohn Carlo (wurde im Dezember 2024 in Hamburg geboren) voraussichtlich in die dänische Heimat.

Auf MOPO-Nachfrage erklärt HSVH-Sportchef Johannes Bitter knapp: „Wir verkünden etwas, wenn es etwas zu verkünden gibt.“ Ein Dementi klingt anders. Es geht jetzt wohl nur noch um den Zeitpunkt, die Personalentscheidung öffentlich zu machen.

HSVH-Däne Casper Mortensen jubelt. IMAGO / Dreisicht HSVH-Däne Casper Mortensen jubelt.

In dieser Saison hat Mortensen in 18 Spielen 75 Tore erzielt (72.82 Prozent Trefferquote). In der Vorsaison waren es bei 135 Treffern nur 64.90 Prozent gewesen. Seine beste Spielzeit im Trikot des HSVH hatte der gebürtige Kopenhagener 2022/23 als er mit überragenden 234 Treffern (70,06 %) zum zweiten Mal in seiner Karriere Torschützenkönig der Bundesliga wurde.

Mortensens letztes Heimspiel und Abschied im Juni

Mit dem Heimspiel gegen Leipzig am 10. Februar beginnt für Mortensen die Abschiedstour im HSVH-Trikot. Acht weitere Partien werden zu Hause gespielt, darunter die Nord-Kracher gegen die SG Flensburg-Handewitt (15. Februar) und den THW Kiel (12. April). Mortensens letztes Heimspiel steigt am 3. oder 4. Juni (noch nocht terminiert) gegen die HSG Wetzlar – eine große Verabschiedung ist obligatorisch. Dann endet eine lange Zeit fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit, die mit der aufsehenerregenden Verpflichtung des Star-Linksaußens nach dem Erstliga-Aufstieg des HSV Hamburg 2021 begonnen hatte.