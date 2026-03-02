mopo plus logo
HSVH-Profi Casper Mortensen bei einem Spiel für den HSV Hamburg

Voller Einsatz bis zum Ende im Juni: Casper Mortensen warf zuletzt gegen Melsungen sechs Tore. Foto: WITTERS

paidEndspurt des „extremen Typen“: Mortensen beim HSV Hamburg im Genießer-Modus

Abschiedstour? Mit dem Begriff kann Casper Mortensen nichts anfangen. Das klingt ihm zu sentimental und auch etwas zu gemütlich. Es passt nicht zu dem, was er in sich spürt: Feuer. „Ich brenne wie immer, habe Bock auf das nächste Spiel, will gewinnen und es besser machen als im Spiel davor“, sagt der Linksaußen des HSV Hamburg, der den Klub im Sommer verlassen, sich aus der Bundesliga verabschieden und in seine dänische Heimat zurückkehren wird. In der MOPO erzählt der Ballkünstler, was sich dennoch verändert hat, seit die Entscheidung öffentlich geworden ist.

