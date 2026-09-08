Für Moritz Sauter ist die Bundesliga-Saison bereits gelaufen. Holt der HCH jetzt noch einen Ersatz für den Rückraum?

Der Worst Case ist eingetreten: Moritz Sauter vom Handball Club Hamburg hat sich im Bundesliga-Spiel beim TSV Hannover-Burgdorf (28:30) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird monatelang ausfallen. Seine Saison ist damit bereits gelaufen.

Der 23 Jahre alte Rückraumspieler Sauter entschied sich gemeinsam mit dem Teamärzten für eine schnellstmögliche Operation: Der Eingriff am Knie ist bereits für diesen Freitag geplant. Der HCH hofft laut Vereinsmitteilung, „dass er zur neuen Saison wieder vollständig fit ist und dem Team dann wieder zur Verfügung stehen kann“.

HCH-Profi Moritz Sauter zieht sich Kreuzbandriss zu

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Dass sich Moritz so schwer verletzt hat, tut uns persönlich unglaublich leid. Johannes Bitter

„Dass sich Moritz so schwer verletzt hat, tut uns persönlich unglaublich leid. Gleichzeitig ist es für uns als Verein eine sehr schwierige Situation, weil mit ihm einer unserer wichtigsten Spieler für lange Zeit ausfällt“, sagte Johannes Bitter.

Der HCH-Sportdirektor weiter: „Umso bitterer ist es, dass er sich jetzt so früh in der Saison schwer verletzt hat. Wir werden alles dafür tun, ihn auf seinem Weg zurück bestmöglich zu unterstützen und ihm die optimalen Bedingungen für seine Reha zu ermöglichen. Wir wünschen ihm für die Operation und die gesamte Zeit danach alles Gute und werden ihn auf diesem Weg eng begleiten. Moritz hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Säule unserer Mannschaft entwickelt und in dieser Saison als Co-Kapitän noch einmal mehr Verantwortung übernommen.“

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Bitter stehe im Austausch mit dem Trainerteam, wie der Ausfall kompensiert werden kann, heißt es vom HCH. Möglich also, dass noch ein Sauter-Ersatz verpflichtet wird. Am Sonntag (16.30/Dyn) empfangen die nach drei Spielen noch sieglosen Hamburger Frisch Auf Göppingen.