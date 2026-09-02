Nach dem völlig verpatzten Saisonauftakt wollten Hamburgs Handballer im ersten Heimspiel ein anderes Gesicht zeigen. Das gelang. Warum aus dem erhofften Sieg nichts wurde.

Der neue Handball Club Hamburg muss weiter auf den ersten Sieg in der Bundesliga unter neuem Namen warten. Bei der Heim-Premiere musste sich der HCH gegen den TVB Stuttgart mit einem 34:34 (12:14) begnügen. In der letzten Spielminute gab die Mannschaft die Chance auf den Sieg mit einem bitteren Fehler aus der Hand, rettete aber vier Tage nach der enttäuschenden 26:30-Auftaktniederlage beim Aufsteiger Balingen noch mit letzter Kraft einen Punkt. So einig die Mannschaft gekämpft hatte, so uneins waren sich die Spieler bei der Bewertung des Resultats.

Für den Kapitän war die Sache klar. Ein paar Minuten nach der Schlusssirene musste Elias Kofler auf die Frage der MOPO, ob das nun ein gewonnener oder verlorener Punkt sei, nicht lange überlegen. „Das war ein gewonnener Punkt, weil es ein klarer Fortschritt gegenüber unserer schlechten Leistung in Balingen war. Wir haben gekämpft, waren leidenschaftlich“, befand Kofler nach der umkämpften, engen und am Ende dramatischen Partie.

Spieler des HC Hamburg bewerten Unentschieden unterschiedlich

Anzeige

Torwart Robin Haug (sechs Paraden) sah es ganz anders. „Ein verlorener Punkt. Wir liegen kurz vor Schluss zwei Tore vorn. Ich bin enttäuscht.“ Für Linksaußen Noah Beyer war es ebenfalls „eher ein verlorener Punkt“. Er fand es „einfach schade“, dass sein Team die Chance auf den Sieg nicht nutzen konnte.

Zwei Spiele, 1:3 Punkte – und schon am Samstag geht es für den HCH bei der TSV Hannover-Burgdorf weiter. Immerhin: mit dem Unentschieden verhinderten Kofler & Co. den Fehlstart in die Saison.

Anzeige

Torsten Jansen: „Die Reaktion, die ich sehen wollte“

„Es war ein wahnsinnig intensives Spiel, Spitz auf Knopf“, atmete Hamburgs Trainer Torsten Jansen durch. „Das hätte in die eine oder andere Richtung gehen können. Das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis. Das geht in Ordnung.“ Für ihn war die Hauptsache, dass seine Mannschaft nach dem schwachen und blutleeren Auftritt in Balingen ein anderes Gesicht gezeigt hatte. „Das war die Reaktion, die ich sehen wollte.“

Anzeige

Die Anfangsphase der Partie vor 3546 Zuschauenden in der Barclays Arena im Volkspark war von beiden Abwehrreihen dominiert worden, die mit hoher Intensität und Aggressivität zu Werke gegangen waren. Nach 17 Minuten stand es 5:5 – inklusive einer sehr zähen Phase von fünf Minuten ohne Treffer auf beiden Seiten. Erst kurz vor der Halbzeitpause konnten sich die Gäste etwas absetzen (12:14).

Abwehrschlacht wird zum Schlagabtausch

Die anfängliche Abwehrschlacht entwickelte sich zum torreichen Schlagabtausch. Bis Mitte der zweiten Halbzeit liefen die Hamburger dem Rückstand hinterher, schafften dann den Ausgleich und konnten sogar eine 27:25-Führung herauswerfen (47.), weil die Stuttgarter unerklärlicherweise einen Fehler nach dem anderen produzierten, die der HCH gnadenlos ausnutzte.

Drei Minuten vor dem Ende lagen die Hausherren nach einem wuchtigen Wurf des starken Rückraum-Rechten Oliver Norlyk (sieben Tore) mit 34:32 vorn, doch sie machten den Sack nicht zu und die Schwaben konnten ausgleichen.

Fehler und Glück in der letzten Minute, Jørgensen bester Schütze

Bitter: in den letzten 40 Sekunden hatte der HCH den Ball und damit die Chance auf den Sieg, doch die Mannschaft brachte keinen Torwurf zustande, sondern wurde wegen Zeitspiels zurückgepfiffen – ein Pass zu viel wurde gespielt. Zum Haareraufen! Wenigstens konnten die Gäste das Geschenk in den letzten Sekunden nicht nutzen, weil die Hamburger Deckung zupackte, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.

Bester Werfer der Hamburger, deren nächstes Heimspiel am 13. September gegen Göppingen steigt, war Nicolaj Jørgensen (10 Treffer, davon ein Siebenmeter).

Tore HSVH: Jørgensen (10/1), Norlyk (7), Andersen (4/2), Sauter (3), Kofler (3), Beyer (3/1), Gadza (2), Hovde (1), Axmann (1)