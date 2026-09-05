Im Bundesliga-Nordduell bei Hannover-Burgdorf verlor der HC Hamburg erst in allerletzter Minute. Es war ein Drama bis ganz zum Schluss.

Hannover um Nationalspieler Renars Uscins (Mitte) war am Ende zu stark für Hamburgs Handballer. IMAGO/Jan Guenther

Die Handballer des HC Hamburg haben das Bundesliga-Nordduell bei der TSV Hannover-Burgdorf auf dramatische Weise verloren. In der niedersächsischen Landeshauptstadt gab es vor 6.402 Zuschauern eine 28:30 (14:15)-Niederlage für das Team von Trainer Torsten Jansen. Beste Werfer waren Vilhelm Poulsen mit sechs Toren für Hannover und Nicolaj Jörgensen mit acht Treffern für die Hamburger.

Den besseren Start hatten die Gäste aus der Hansestadt. Oliver Norlyk und zweimal Moritz Sauter sorgten für das 3:0 des HCH, ehe Daniel Weber mit dem 1:3 in der 6. Spielminute der erste Treffer für die Niedersachsen gelang.

Hamburg und Hannover agieren auf Augenhöhe

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Danach agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Hannover schaffte es, sich beim 22:19 (43.) ein kleines Polster zu verschaffen. Das Gefühl der Sicherheit war aber nur kurz. Hamburgs Kreisläufer Martin Hovde sorgte beim 24:24 (43.) wieder für den Gleichstand.

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Gut 30 Sekunden vor Schluss führte Hannover mit 29:28 und war im Ballbesitz. Trainer Juan Carlos Pastor nahm seine letzte Auszeit. Nationalspieler Justus Fischer holte danach einen Strafwurf heraus, den August Pedersen zum Zwei-Tore-Sieg verwandelte. (mp/dpa)