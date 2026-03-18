Olympiasieger schaut beim HSVH vorbei und lässt Handball-Stars staunen

Ungewöhnlicher Trainingsbesuch bei den Bundesliga-Handballern des HSV Hamburg: Während eines Besuchs in der Hansestadt schaute Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund beim Team von Trainer Torsten Jansen vorbei.

Der Goldmedaillen-Gewinner von der Normalschanze bei Olympia 2026 gönnte sich nicht nur einen Kaffee, sondern trat auch bei einem Sprungwettbewerb gegen die Handballer an. Beim sogenannten Counter Movement Jump, einem Sprung aus der Kniebeuge in die Höhe, hatte der 25-jährige Raimund mit 65,71 Zentimetern die Nase vorn.

„Das kann er einfach“, sagte HSVH-Rechtsaußen Frederik Bo Andersen, der im Januar mit der dänischen Nationalmannschaft EM-Gold gewonnen hatte: „Er hat das Springen voll drauf.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ablösefrei: BVB plant offenbar Rückhol-Aktion von Ex-Starspieler

Man habe zwar auch im Skispringen ein Team: „Aber halt anders als hier. Mit 16, 18 Leuten auf dem Feld zu stehen und gemeinsam zu trainieren, das kenne ich nicht.“ Der DSV-Adler kann sich eine Teamsportart schon vorstellen: „Vielleicht hobbymäßig oder so etwas. Bislang sieht das nicht verkehrt aus.“ (dpa/vb)