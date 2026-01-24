Bei der EM: Ein Hamburger will Deutschlands Handballer schocken

Bei der Handball-EM geht es richtig ab und Schlag auf Schlag. In der Hauptrunde trifft die deutsche Mannschaft am Samstag (20.30 Uhr, ZDF) auf Norwegen. Ein Sieg ist Pflicht im Kampf um das Halbfinale, aber die Skandinavier wollen den DHB-Assen einen Strich durch die Rechnung machen. Einer von ihnen: Robin Haug, Torhüter des HSV Hamburg.

Hochspannung im dänischen Herning, wo die deutsche Auswahl alle EM-Spiele austrägt. Von einer „Todesgruppe“ spricht Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton, die „Hitchcock-Klassiker im Zwei-Tages-Rhythmus“ verspreche. Nach dem Auftaktsieg gegen den WM-Vierten Portugal geht es nun gegen Norwegen.

Robin Haug will bei der Handball-EM Deutschland besiegen

„Ich freue mich auf das Spiel, das wird intensiv mit vielen harten Zweikämpfen“, sagt Haug, Keeper Nummer zwei der Norweger hinter dem bislang überragenden Torbjørn Bergerud, zur MOPO. „Für beide Teams ist es ein wichtiges Spiel. Es wäre ein besonderer Spaß, gegen Deutschland zu gewinnen und mit dem Sieg nach der EM nach Hamburg zurückzukehren.“

Am Montag trifft das DHB-Team auf Weltmeister und Olympiasieger Dänemark (20.30 Uhr, ARD), Mittwoch dann auf Titelverteidiger Frankreich (18 Uhr, ZDF). Die beiden Ersten der Sechser-Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.