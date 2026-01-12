Der Januar ist der Wonne-Monat für den Handball. In diesem Jahr steht eine EM im hohen Norden an. In Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar) mischen fünf Spieler des HSV Hamburg mit. In der MOPO sprechen sie über Chancen, Ambitionen und Emotionen sowie heiße Duelle gegeneinander und gegen Deutschland. Ausgerechnet der beste Hamburger des Quintetts hat seinen Platz noch nicht ganz sicher.



