Auf dem Weg nach oben! Hamburgs Handballer gewinnen in Leipzig

Hamburgs Handballer steuern auf einen einstelligen Tabellenplatz zu: Mit dem 29:25 beim SC DHfK Leipzig festigte der HSV Hamburg Rang zehn und hat jetzt alle Optionen, noch weiter vorzurücken.

Die Revanche für die klare 27:39-Pleite in der Messestadt vor einem Jahr gelang – und dies eindeutig, wenn auch nicht so hoch. Der Sieg war souverän: Von Anfang an übernahmen die Hamburger die Kontrolle, lagen mit 7:3 und 11:6 vorn und gingen mit einer 15:11-Führung in die Pause.

Torwart El-Tayar überzeugt beim Ex-Klub

Angetrieben vom Publikum versuchten sich die Leipziger in der zweiten Hälfte an einer Aufholjagd, kamen aber nie mehr als bis auf drei Tore heran – auch weil HSVH-Keeper Mohamed El-Tayar an alter Wirkungsstätte im Zweifel stark zur Stelle war. „Leipzig war meine erste Station in Deutschland, daher ist es immer emotional für mich, dort zu spielen“, erklärte der Ägypter nach dem Spiel beim Streamingdienst Dyn: „Umso schöner ist es, dort zu gewinnen.“

Lassen beseitigt die letzten Zweifel

Daran beseitigte das 28:24 durch Jacob Lassen dreieinhalb Minuten vor der Schlusssirene die letzten Zweifel. Frederik Bo Andersen war mit acht Treffern der erfolgreichste Hamburger Werfer, ihm folgten Leif Tissier mit fünf sowie Casper Mortensen und Lassen mit je vier Toren.

Mit 31:29 Punkten ist der HSVH nach wie vor Bundesliga-Zehnter, bleibt aber Teams wie Gummersbach und Lemgo auf den Fersen, die derzeit die letzten Plätze in der oberen Tabellenhälfte einnehmen.