Hamburgs Handballer kommen nach dem personellen Umbruch vor der Saison immer besser ins Rollen und haben zuletzt mit Topleistungen gegen Spitzenteams für Furore gesorgt. Welchen Anteil haben die fünf Neuzugänge? Wer ist voll eingeschlagen, wer überzeugt bislang und was kann und muss besser werden? HSVH-Sportchef Johannes Bitter zieht in der MOPO nach elf Spieltagen eine erste Bilanz seiner Transfers und macht den Leistungs-Check.



