Es ist der nächste große Schritt für Moritz Sauter, die Erfüllung eines jahrelangen Traumes und auch für seinen Verein ein Erfolg. Der Rückraumspieler der Hamburger Bundesliga-Handballer wird erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft auflaufen. Der bevorstehende Lehrgang mit zwei Knaller-Duellen auf großer Bühne könnte seiner noch jungen Karriere eine neue und entscheidende Richtung geben. Die wohl größte Herausforderung dabei: genau daran keinen Gedanken zu verschwenden.



