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Moritz Sauter bejubelt ein Tor für den HSVH

Moritz Sauter reist voller Vorfreude zur Nationalmannschaft. Foto: WITTERS

paid„Als kleiner Junge habe ich davon geträumt“: Hamburger Sauter vor Deutschland-Debüt

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Es ist der nächste große Schritt für Moritz Sauter, die Erfüllung eines jahrelangen Traumes und auch für seinen Verein ein Erfolg. Der Rückraumspieler der Hamburger Bundesliga-Handballer wird erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft auflaufen. Der bevorstehende Lehrgang mit zwei Knaller-Duellen auf großer Bühne könnte seiner noch jungen Karriere eine neue und entscheidende Richtung geben. Die wohl größte Herausforderung dabei: genau daran keinen Gedanken zu verschwenden.

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