Das Schmuddelwetter passt zur sportlichen Situation der Hamburger Handballer. Vier Liga-Spiele ohne Sieg, bei denen sie teilweise unter Wert geschlagen wurden, dazu noch der bittere Pokal-K.o. bei Zweitligist Dresden. Das geht nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Die Hamburger brauchen schnell wieder Erfolgserlebnisse, am besten schon im nächsten Spiel. Für das Punktekonto, das Selbstvertrauen und die Stimmung im Team. Ansonsten drohen ungemütliche Wochen.



