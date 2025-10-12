mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
HSVH-Profi Niklas Weller zeigt nach vorne

Für Kapitän Niklas Weller und den HSVH soll es schnell wieder aufwärts gehen. Foto: WITTERS

paidAbsturzgefahr für den HSV Hamburg? „Wir machen uns nicht in die Hose“

kommentar icon
arrow down

Das Schmuddelwetter passt zur sportlichen Situation der Hamburger Handballer. Vier Liga-Spiele ohne Sieg, bei denen sie teilweise unter Wert geschlagen wurden, dazu noch der bittere Pokal-K.o. bei Zweitligist Dresden. Das geht nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Die Hamburger brauchen schnell wieder Erfolgserlebnisse, am besten schon im nächsten Spiel. Für das Punktekonto, das Selbstvertrauen und die Stimmung im Team. Ansonsten drohen ungemütliche Wochen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test