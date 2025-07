„90 statt 80 Prozent“: Hamburgs Handballer sind ihrem Plan voraus

Eine kleine Mogelpackung ist es schon. Offiziell starten Hamburgs Handballer am 21. Juli in die Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison. In Wahrheit sind die Spieler längst fleißig, arbeiten schon seit dem 15. Juli auf dem Trainingsgelände des HSVH an ihrer Fitness, absolvieren die obligatorischen Leistungstests und auch der Ball ist hier und da im Spiel. Der Frühstart hat viele Vorteile.

„Dann sind wir bei 90 Prozent und nicht bei 80, wenn es offiziell losgeht“, sagt Trainer Torsten Jansen zur MOPO. „Außerdem müssen unsere neuen Jungs richtig ankommen, alles kennenlernen und sich eingewöhnen – auf dem Spielfeld und abseits.“

HSV Hamburg startet mit fünf Neuen in die Saison

Mit Nicolaj Jørgensen, Einar Ólafsson, Elias Kofler, Kaj Geenen und Oliver Norlyk gilt es fünf Spieler zu integrieren „und ihnen unsere Art von Handball zu vermitteln“, so Jansen: „Wir müssen uns als Mannschaft neu finden. Das ist eine Herausforderung, auf die ich mich freue.“ Das Trainingslager (24. bis 31. Juli) absolviert der HSVH wieder auf Fuerteventura.

Für Jacob Lassen ist es die letzte Sommervorbereitung im Hamburger Trikot. Der dänische Rückraum-Star wird den HSVH nach Vertragsende 2026 verlassen und zu den Rhein-Neckar Löwen wechseln. Das Angebot des HSVH konnte mit dem der Löwen nicht mithalten. Ein herber sportlicher Verlust.