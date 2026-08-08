Manche seiner Mannschaftskollegen sind 27 Jahre jünger als der Niendorfer Daniel Brückner. Wann er seine Karriere beenden wird, weiß er noch nicht – wo, aber schon.

Er kann es nicht lassen! Ex-Profi Daniel Brückner geht mit 45 Jahren in noch eine Saison in der Oberliga Hamburg. Es ist seine neunte beim Niendorfer TSV und seine insgesamt 27., seit er sich seiner ersten Station HEBC angeschlossen hat. Diese Spielzeit könnte seine letzte sein – oder etwa doch nicht?

Älter als Brückner ist in Hamburgs höchster Spielklasse keiner. Wer den ehemaligen Bundesligaspieler des SC Paderborn auf dem Trainingsplatz am Sachsenweg beobachtet, der sieht aber keinen eingerosteten Fußball-Opa. Im Gegenteil: Brückner trainiert eifrig, ist voll im Saft. Auffallen inmitten von Spielern, die teilweise mehr als 25 Jahre jünger sind, tut er nicht. Optisch ist er in Schuss und auf dem Platz mithalten kann er auch noch.

Manchmal nervt Brückner die Mentalität der neuen Generation

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„Gut schlafen und ein bisschen auf die Ernährung achten“, nennt Brückner seine Jungkur-Formel. „Und die Jungs tragen ihren Teil dazu bei“, sagt er, wenngleich ihm die Mentalität der neuen Generation manchmal auch ein bisschen nervt. „Aber ich bin ja auch doppelt so alt“, drückt er schmunzelnd ein Auge zu.

Daniel Brückner (r.) 2015 zu Paderborner Zeiten im DFB-Pokal-Duell mit Dortmunds Lukasz Piszczek. IMAGO / Revierfoto

Warum er sich das noch antut? „Weil Fußball meine Leidenschaft ist.“ Und weil er die Belastung noch gut wegsteckt. Der Kopf, so sagt Brückner, der sei manchmal schwieriger zu handeln. Diesen Sommer habe er wirklich überlegt. Nur um dann zum Trainingsstart doch wieder auf dem Platz zu stehen. „Ob es jetzt die letzte Saison ist, weiß ich noch nicht“, grübelt er, „aber das Ende rückt näher.“

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Niendorf ist perfekt in die Oberliga gestartet

Noch ist es aber nicht so weit. Die Oberliga hat begonnen und Niendorf ist perfekt gestartet, führt die Tabelle nach zwei Spieltagen an. Auch Brückner traf zuletzt beim 4:1 gegen HT 16. Nun geht es am Sonntag im Lotto Pokal bei TuS Holstein weiter. „Wenn wir alle an Bord und uns als Team gefunden haben, dann peile ich schon die Top 10 an“, gibt der Routiniert die Richtung vor. 286 Profispiele hat er auf dem Buckel und gibt seine Erfahrung an die jüngeren Spieler weiter. Mit NTSV-Trainer Ali Farhadi hat er ein sehr gutes Verhältnis und auch der harte Niendorf-Kern, den er seit neun Jahren an seiner Seite hat, spielt eine Rolle für seinen Verbleib. „Ich bin eine treue Seele“, sagt Brückner.

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Das wird dazu führen, dass er den Sachsenweg irgendwann doch verlässt und noch mal für seinen Jugendverein HEBC aufläuft. „Ich habe vor über 20 Jahren ein Versprechen abgegeben“, sagt er, „einmal noch in lila-weiß zu spielen.“ Das dann aber in den Alten Herren oder der Ü40. Vorher muss er seine jungen, schnellen Gegenspieler aufhalten. Das werde immer schwieriger, „aber deswegen spiele ich auch nicht mehr Linksverteidiger“, sagt Brückner mit einem Grinsen. Die Position weiter vorne passe besser – und die auch mit 45.



