Trainer beim Meister weg: Ist das die große Chance für die Sea Devils?

Nach ihrem Ausrufezeichen gegen die Berlin Thunder (31:14) wartet auf die Hamburg Sea Devils die zumindest auf dem Papier schwerste Aufgabe der Saison. Das Team um Abwehr-Star Kyle Kitchens tritt an diesem Samstag bei Rhein Fire an, dem Meister der vergangenen beiden ELF-Saisons.

Den Fokus darauf hatte Kitchens schon direkt nach dem Spiel im Hoheluft-Stadion gelegt, bei dem die Sea Devils schon zur Pause 28:0 geführt hatten. „Das war nur der Start“, sagte Kitchens. Im Training müsse man nun die Grundlagen für weitere Erfolge legen: „Wir machen Schritt für Schritt, Tag für Tag weiter.“

In die Karten spielen könnte den Sea Devils vor dem Spiel in Duisburg, dass der Gastgeber in einer kleinen Krise steckt. Die beiden letzten Spiele gingen verloren. Nach dem 7:31 gegen Paris trennten sich der Meister und Star-Trainer Jim Tomsula.