Schräge Nummer: Quarterback mit Superstar-Namen nach zwei Spielen schon wieder weg

Nach nur zwei Einsätzen ist schon Schluss, Quarterback Taulia Tagovailoa verlässt die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF). Der US-Amerikaner, jüngerer Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurück. Das gab die Franchise am Samstag bekannt.

Das Abenteuer ELF begann für Taulia Tagovailoa denkbar schlecht. Beim Debüt setzte es ein 14:53 gegen Stuttgart Surge, der erste Wurf des 25-Jährigen landete beim Gegner und endete mit einem Touchdown (Pick Six). Im zweiten Spiel mit dem neuen Quarterback gelang Hamburg ein 31:14 über Berlin Thunder.

Micah Leon, der sich beim Saisonauftakt in Madrid verletzte, soll bei den Sea Devils bald ins Training zurückkehren und der Mannschaft ab der nächsten Woche wieder zur Verfügung stehen. Für das Auswärtsspiel am Samstag bei Titelverteidiger Rhein Fire wird Moritz Maack als Starting Quarterback auflaufen. (sid/vb)