Die Meldung schlug in Football-Europa ein wie ein mittelgroßer Komet: „Die Hamburg Sea Devils nehmen Quarterback Tagovailoa unter Vertrag!“ Das kleine Problem daran: Es handelt sich natürlich nicht um Tua Tagovailoa (27), den Star-Spielmacher des NFL-Teams Miami Dolphins, sondern um dessen jüngeren Bruder Taulia (25). Der will sich jetzt in der Hansestadt einen eigenen Namen machen. Und für ihn kommt wohl sogar der Superstar nach Hamburg.