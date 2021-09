Am 9. Juni 2007 haben die „alten“ Hamburg Sea Devils aus der NFL Europa vor 30.500 Zuschauern im Volksparkstadion die Frankfurt Galaxy mit 36:31 geschlagen. An diesem Sonntag gibt es endlich wieder ein echtes Football-Highlight in der Hansestadt.

Der alte Name, aber ein komplett neuer Verein in einer neuen Liga. Die Seeteufel empfangen um 14.45 Uhr (ProSieben Maxx live) im Nord-Halbfinale der European League of Football (ELF) die Panthers Wroclaw aus Polen. 2200 Fans werden im ausverkauften Stadion Hoheluft dabei sein. „Das ist etwas richtig Besonderes“, sagt Trainer Andreas Nommensen. „Denn wir haben das mit einem echten Team Hamburg erreicht. Das macht mich sehr stolz.“

Die Hamburg Sea Devils müssen nach zuletzt zwei Niederlagen in den ELF-Playoffs liefern

Die letzten beiden Spiele gingen allerdings verloren, darunter auch das Heimspiel gegen Breslau. Ein Problem? Nommensen: „Ich denke nicht. Wir haben zuletzt ein paar Spieler schonen können und hatten jetzt eine Pause, die Gold wert war. Wir gehen gesünder in die Playoffs, das war das Ziel.“

Mit Leistungsträgern: Hamburg Sea Devils wollen Revanche gegen Panthers Wroclaw

Der Coach, der früher mit den Blue Devils vor Zehntausenden im Volkspark gespielt hat, kann auf Running Back Xavier Johnson und Abwehrchef Miguel Boock setzen. Auch der dänische Super-Kicker Phillip Friis Andersen ist wieder komplett fit – extrem wichtig!

Nommensen schenkt Jadrian Clark das volle Vertrauen, sagt über den teilweise strauchelnden Spielmacher: „Er ist ein Top-Quarterback und wird unsere Offense anführen.“