Football-Hammer! Trainer der Hamburg Sea Devils tritt kurz vor Saisonstart zurück

Es ist eine Football-Bombe, die am Dienstagmorgen geplatzt ist: Kurz vor dem ersten Saisonspiel in der European League of Football (ELF) haben sich die Hamburg Sea Devils von Trainer Shuan Fatah getrennt! Der Brite Lee Rowland übernimmt das Team.

Dabei sollte Fatah, ehemaliger Bundestrainer und angesehener deutscher Coach mit viel Erfahrung und Titeln, bei den Seeteufeln den Neuanfang nach einer Chaos-Saison einläuten. „Ich spüre eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung“, hatte der Berlin der MOPO im November 2024 noch gesagt. Doch davon ist offenbar nichts mehr übrig geblieben. Es kommt zur völlig überraschenden Trennung! Fatah hat seinen Rücktritt verkündet.

ELF: Hamburg Sea Devils trennen sich von Trainer Shuan Fatah

In der Mitteilung der Sea Devils hieß es als Begründung: „Die Hamburg Sea Devils und Shuan Fatah haben sich einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit zu beenden. In den vergangenen Wochen hat der Verein die sportliche Lage sowie die strategische Ausrichtung intensiv analysiert. Im Rahmen offener und konstruktiver Gespräche mit Shuan Fatah wurde deutlich, dass die Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung des Teams nicht in allen Punkten übereinstimmen. Um notwendige strukturelle Veränderungen vorzunehmen und dem Team Stabilität zu geben, wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden.“

Fatahs Nachfolger Lee Rowland war in den vergangenen Monaten bereits als Offensive Coordinator Teil des Trainerstabs. Lee Rowland bringt über 40 Jahre Coaching-Erfahrung mit, war unter anderem bei den London Olympians, Hamburg Blue Devils, Berlin Adler und Raiders Tirol tätig und gewann dabei mehrere nationale und internationale Titel.

Mark Weitz, Boss der Sea Devils, sagte: „Lee Rowland steht für Kompetenz, Erfahrung und Leadership. Wir sind dankbar, einen so profilierten und verlässlichen Coach aus den eigenen Reihen in dieser Schlüsselrolle zu wissen. Zugleich gilt unser Dank Shuan Fatah. Seine Arbeit war für uns extrem wertvoll – menschlich wie sportlich.“

Sea Devils spielen wieder im Volksparkstadion

Fest steht aber auch: Die Hamburg Sea Devils kommen einfach nicht zur Ruhe, jetzt der Trainerwechsel zur Unzeit. An diesem Samstag geht die ELF-Saison bei den Madrid Bravos los. Nach der missglückten „Nordtour“ in der vergangenen Saison mit nur einer Partie in Hamburg steigt das erste „Heimspiel“ am 31. Mai gegen Stuttgart Surge abermals im Bremer Weserstadion. Ansonsten wird aber wieder zu Hause im Stadion Hoheluft gespielt. Zudem geht es am 20. Juli gegen Rhein Fire im dritten Jahr in Folge ins Volksparkstadion des HSV.