Sie waren heimat- und erfolglos: Nach der vergangenen Chaos-Saison in der European League of Football (ELF) mit nur einem Spiel in der eigenen Stadt, zwei Siegen und teils deftigen Klatschen soll bei den Hamburg Sea Devils ein Neuanfang her. Doch der Mann, der diesen eingeleitet hat, ist plötzlich nicht mehr da! Kurz vor dem ersten Spiel hat man sich von Trainer Shuan Fatah getrennt. Viele Fans fragen sich gerade mal wieder: Was zum Teufel ist da los? Die MOPO hat nach Antworten gesucht.