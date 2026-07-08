Während der aktuell laufenden Bauarbeiten im Weserstadion gab es einen Zwischenfall. Eigentlich sollen die Rasenheizung und einige Sitzbereiche erneuert werden.

Im Bremer Weserstadion sind an einer Tribüne seitlich der Ostkurve über dem Spielertunnel Betonstützen zerbrochen. Der Bundesligist Werder Bremen bestätigte einen entsprechenden Bericht des Regionalmagazins „buten un binnen“.

Laut dem Bericht ist der Bereich seitlich der Ostkurve zur Südgerade hin, schräg über dem Ausgang des Spielertunnels, betroffen. „Offenbar sind zwei Betonstützen unter den Sitzreihen eingebrochen. Auch die Loge unterhalb des betroffenen Blocks 52 wurde dabei beschädigt“, heißt es genauer.

Über die Ursache des Schadens gab es zunächst keine Informationen. Der Verein wolle sich zunächst ein genaues Bild machen. Wie das Magazin von Radio Bremen weiter berichtete, gibt es derzeit Bauarbeiten im Stadion. Ob diese im Zusammenhang mit den zerbrochenen Betonstützen stehen, ist nicht bekannt. (dpa/mkw)