Zweitliga-Krösus Wolfsburg tütet 25-Millionen-Euro-Transfer ein

Jetzt ist der Kaugummi-Deal endlich durch! Nach wochenlangen Verhandlungen hat der VfB Stuttgart seinen Wunschspieler Dzenan Pejcinovic vom Bundesliga-Absteiger und Zweitliga-Krösus VfL Wolfsburg verpflichtet. Wie der schwäbische Champions-League-Teilnehmer mitteilte, erhält der 21-Jährige einen Vertrag bis 2031.

„Wir sind zum einen von seinen fußballerischen Fähigkeiten überzeugt, zum anderen war es unser Bestreben, den Kader für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal weiter zu verstärken“, sagte Stuttgart-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Dzenan Pejcinovic wechselt von Wolfsburg nach Stuttgart

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Es ist unser Bestreben, den Kader für die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal weiter zu verstärken. Fabian Wohlgemuth

Der deutsche U21-Nationalspieler bringe „alles mit, um sofort eine wertvolle Option in der Offensive zu sein“. Zudem habe er als junger Spieler noch viel Entwicklungspotenzial, fügte Wohlgemuth hinzu.

Der zeitnahe Wechsel des gebürtigen Münchners hatte sich am Wochenende abgezeichnet. Seit Wochen hatten die Klubs verhandelt. Zuletzt war der Transfer an der von den Niedersachsen – die selbst nach dem Abstieg bereits 23 Millionen Euro an Ablösen für neue Spieler investiert haben – geforderten Summe gescheitert. Nun einigten sich die Vereine, nannten aber wie gewohnt keine Details zur Ablösesumme. Laut „Kicker“ liegt die Summe bei stolzen 25 Millionen Euro.

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„Ich kann es kaum erwarten, beim VfB loszulegen, die Vorfreude ist riesig“, sagte Pejcinovic. Er kenne schon einige seiner neuen Mitspieler aus Nachwuchsmannschaften des DFB. Nach „sehr guten“ Gesprächen mit dem VfB habe er nicht lange überlegen müssen. Im ersten Saisonspiel der Wolfsburger gegen Kaiserslautern stand Pejcinovic zwar noch im VfL-Kader, kam aber beim torlosen Remis nicht zum Einsatz.

Pejcinovic, der die deutsche und montenegrinische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde zunächst im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet, ehe er in die Jugendabteilung des FC Augsburg wechselte. Von dort zog es ihn 2022 nach Wolfsburg.

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U21-Nationalspieler Pejcinovic war beim Absteiger Wolfsburg ein Lichtblick

In der vergangenen Spielzeit stieg er mit den Niedersachsen zwar in die 2. Bundesliga ab, gehörte aber dank zwölf Treffern in 34 Pflichtspielen noch zu den positiven Aspekten der verkorksten Saison. (dpa)