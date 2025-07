Ohne den HSV, mit neuem Free-TV-Sender: So startet die 2. Bundesliga

Am Wochenende startet die 2. Bundesliga in die neue Saison – erstmals seit sieben Jahren ohne den aufgestiegenen HSV. Es ist zudem die erste Spielzeit nach Abschluss des neuen TV-Vertrages. Mehrere Dinge ändern sich im Vergleich zur Vorsaison.

Das erste Spiel der Saison ist kostenfrei bei Sat.1 zu sehen: Schalke 04 gegen Hertha BSC am Freitagabend (20.30 Uhr). Das Eröffnungsspiel der 2. Liga gehört zu einem Paket mit neun Live-Spielen im frei empfangbaren Fernsehen, das ProSiebenSat.1 erworben hat.

Bei Sat.1 kommt erstmals der neu verpflichtete Jonas Friedrich als Kommentator zum Einsatz. Matthias Opdenhövel bleibt der Fußball-Moderator des Senders.

2. Liga: Eröffnungsspiel im Free-TV – RTL löst Sport1 am Samstag ab

Bereits einen Tag später übernimmt die RTL-Gruppe. Das Medien-Unternehmen aus Köln sicherte sich die Rechte für das Topspiel der 2. Liga am Samstagabend, löst damit Sport1 ab und überträgt auf zwei verschiedenen Sendern. Die ersten beiden Spieltage übernimmt der Hauptsender RTL, die beiden folgenden der Spartensender Nitro. Ob Spiele bei RTL oder Nitro laufen, wird mit mehreren Wochen Vorlauf entschieden. Zum Auftakt trifft Aufsteiger Bielefeld im Topspiel auf Düsseldorf.

RTL setzt bei der Moderation auf sein Länderspiel-Personal: Laura Wontorra und Florian König. Überträgt Nitro, moderiert Anna Kraft die Spiele. Als Kommentatoren im Einsatz sind Marco Hagemann, Robby Hunke und Cornelius Küpper.

Die ARD hat derweil an allen drei Zweitliga-Tagen die Rechte für die erste Free-TV-Sendung mit den Höhepunkten der Partien. Neu ist die „Sportschau” am Freitag, in der ab 22. August Zusammenfassungen der 1. und 2. Liga gezeigt werden. Die Ausnahmen: Für das Einzelspiel am ersten Zweitliga-Freitag gibt es keine Sendung in der ARD, am zweiten Spieltag laufen die Zusammenfassungen beim Spartensender One.

Sky zeigt alle Zweitliga-Spiele live

Wie bisher zeigt das Erste in der „Sportschau” die Zusammenfassungen am Samstag und Sonntag. Das ZDF zeigt Zweitliga-Höhepunkte am Samstagabend im „Sportstudio”.

Als einziger Zweitliga-Sender darf Sky auch in den kommenden vier Spielzeiten alle Partien zeigen. Der Pay-TV-Anbieter hat sich wieder die Live-Rechte der 2. Liga gesichert, überträgt 306 Spiele, davon 272 exklusiv. Konferenzen und Zusammenfassungen an allen drei Tagen runden das Angebot ab.

Wer Kunde von RTL+ ist, kann ebenfalls Zusammenfassungen schauen. Die Highlight-Clips gegen Bezahlung sind an allen Spieltagen direkt nach dem Abpfiff der Partien abrufbar.

Was die Abos kosten

Wer bei den Live-Übertragungen der 2. Liga die freie Auswahl haben möchte, benötigt das Bundesliga-Abonnement von Sky. Das kostet im ersten Jahr 30 Euro pro Monat, danach 40 Euro und beinhaltet auch die 1. Liga. Wer die Zusammenfassungen bei RTL+ streamen will, benötigt ein Basic-Abo für 5,99 Euro im Monat. (dpa/luz)