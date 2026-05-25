Doppelschlag auf dem Transfermarkt: Stuttgart holt Bundesliga-Star und neuen Torhüter

Der VfB Stuttgart hat zwei Tage nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München (0:3) den Transfer von Grischa Prömel bestätigt und Torhüter Marius Funk verpflichtet. Mittelfeldspieler Prömel kommt von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart. Bei den Schwaben unterschrieb Prömel einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Schon seit Wochen war über die Zukunft des 31-Jährigen spekuliert worden.

Schlussmann Funk stieg kürzlich mit Energie Cottbus in die 2. Bundesliga auf und soll das Torhüterteam ergänzen. Er erhielt einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Für den 30-jährigen Funk bedeutet der Wechsel eine Rückkehr zu seinem Jugendverein. Zwischen 2011 und 2016 durchlief er von der U15 bis zur U21 alle Nachwuchsmannschaften des VfB.

Transfers: VfB Stuttgart holt Prömel und Funk

„Grischa hat hervorragende fußballerische Fähigkeiten, ist enorm ehrgeizig und hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Erfahrungen gesammelt“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Diese Kombination macht ihn für uns zu einem sehr wertvollen Neuzugang, der noch dazu aus der Region stammt und dadurch eine hohe Identifikation mit dem VfB mitbringt.“

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Prömels Vertrag bei der TSG läuft aus. Der gebürtige Stuttgarter hatte einen Großteil der vergangenen Spielzeit wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, sich danach aber wieder zu einem Leistungsträger der Hoffenheimer aufgeschwungen. Nun sucht er bei einem Champions-League-Teilnehmer eine neue Herausforderung. (dpa/tb)