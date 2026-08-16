Elias Saad glänzt für seinen neuen MLS-Klub Nashville, Lionel Messi scheitert für Miami vom Punkt.

Der nächste verschossene Elfmeter und eine schmerzende Pleite gegen einen Ex-St. Pauli-Liebling: Superstar Lionel Messi hat in der Major League Soccer (MLS) einen bitteren Abend erlebt.

Im US-Topspiel beim Nashville SC mit dem früheren Kiezkicker und gebürtigen Wilhelmsburger Elias Saad in der Startelf verlor er mit Titelverteidiger Inter Miami in der Nacht zum Sonntag mit 1:4. In der 23. Minute scheiterte Messi vom Punkt an Torwart Brian Schwake.

Elias Saad schlägt mit Nashville Lionel Messi und Inter Miami

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Zuletzt hatte er bereits bei der WM, als er mit Argentinien erst im Finale gegen Spanien (0:1) verlor, zwei Strafstöße vergeben. Zwar legte Messi den Treffer von Telasco Segovia (45.+3) zum zwischenzeitlichen 1:1 auf, dies reichte jedoch nicht. In der Nachspielzeit traf er zweimal den Pfosten.

Überragend für Nashville waren der Berliner Hany Mukhtar, wertvollster Spieler des Jahres 2022, mit einem Doppelpack (49./63.) sowie Ex-St. Pauli-Profi Saad (aus Augsburg ausgeliehen) mit zwei Vorlagen. Nashville führt die Eastern Conference weiter mit 43 Punkten vor Miami (38) an.

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Ex-Heidenheimer Dorsch feiert Torpremiere für Toronto FC

Niklas Dorsch, Neuzugang des Toronto FC, erzielte derweil bei seinem zweiten Einsatz für sein neues Team sein erstes Tor. Beim 2:1-Erfolg gegen New England Revolution traf der Mittelfeldspieler, zuvor beim 1. FC Heidenheim aktiv, per sehenswertem Fernschuss (45.+6).

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Ex-Nationalspieler Timo Werner verlor mit den San José Earthquakes mit 1:3 gegen den St. Louis City SC. Der Klub ist nunmehr seit vier Partien ohne Sieg.