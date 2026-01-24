Zwei Tage nach OP: Matthäus überraschend zurück im TV!

Nur zwei Tage nach seiner Operation wegen eines Ski-Unfalls ist Lothar Matthäus schon wieder als Bundesliga-Experte für den TV-Sender Sky im Einsatz. Der 64-Jährige hatte den rechten Arm in einer Schlinge, als er vor den Nachmittagsspielen im Studio in München erschien.

„Ich habe ein bisschen Schmerztabletten noch immer im Körper und es wird auch so bleiben, weil auch zwei Rippen angeknackst sind. Also das schmerzt eigentlich mehr wie die Schulter“, berichtete Matthäus, der normalerweise samstags beim Top-Spiel am Abend im Einsatz ist. Auf die Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund muss er aber noch verzichten.

Sky-Experte Matthäus stürzte auf eisiger Piste

Matthäus war am Donnerstag am Schultereckgelenk operiert worden. Den geplanten Einsatz als RTL-Experte beim Europa-League-Spiel AS Rom gegen den VfB Stuttgart am selben Abend musste der Fußball-Weltmeister von 1990 deswegen absagen.

Matthäus hatte sich bei einem Sturz auf Skiern verletzt. Zu dem Unfall sei es auf der letzten Abfahrt am letzten Urlaubstag auf eisiger Piste gekommen. „Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet“, hatte Matthäus zum Unfallhergang gesagt. (sid/hmg)