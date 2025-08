Zwei Stars kurz vor Wechsel: Kassiert RB Leipzig stolze 150 Millionen Euro?

Xavi Simons und Benjamin Sesko stehen bei RB Leipzig vor dem Abgang. Beide fehlten im Kader für das Testspiel am Samstagnachmittag gegen den italienischen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo. Laut Medienberichten sollen sich die beiden Top-Spieler mit anderen Vereinen bereits in Verhandlungen befinden. RB könnte 150 Millionen Euro einnehmen.

Der Slowene Sesko wird mit dem englischen Erstligisten Newcastle United in Verbindung gebracht. Der englische Premier-League-Klub soll 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni geboten haben, wie der britische Sender Sky Sports News und das Portal „The Athletic“ berichten. Der 22-Jährige gilt als Wunschlösung für den Sturm und wäre mit 80 Millionen Euro der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

Sesko ist für einen Wechsel nach England offen

Zudem hieß es, dass nun auch Manchester United mit einer eigenen Offerte für den slowenischen Nationalspieler in den Poker einsteigen könnte. Demnach sei Sesko für beide Varianten offen, aber Newcastle spielt in der Champions League, Manchester dagegen verpasste nach einer katastrophalen Saison den Einzug in einen internationalen Wettbewerb.

Anfang Juli schien es noch so, dass der bereits fortgeschrittene Wechsel von Sesko zum FC Arsenal bald finalisiert wird. Doch die Gunners verpflichteten dann den schwedischen Torjäger Viktor Gyökeres. Leipzig hatte Sesko 2023 für 24 Millionen Euro aus Salzburg geholt.

Xavi Simons soll viel Geld in die Kassen von RB spülen

RB hatte derweil Offensivspieler Xavi Simons 2023 zunächst von Paris Saint-Germain ausgeliehen und später für 50 Millionen Euro fest verpflichtet. Laut Medien wollen die Sachsen mindestens 70 Millionen Euro Ablöse für Simons kassieren. Der niederländische Nationalspieler hatte bereits im Mai verkündet, RB in diesem Sommer verlassen zu wollen.

Sein Ziel ist mit dem FC Chelsea ebenfalls die Premier League. Transferexperte Fabrizio Romano hatte bereits vor zwei Wochen berichtet, dass Chelsea Verhandlungen mit Leipzig aufnehmen wollte. Zuvor soll Xavis Berater, sein Bruder Faustino, in Kontakt mit dem Klub-Weltmeister getreten sein. (sid/dpa/hen)