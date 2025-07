„Zwei Klubs in der Endverlosung“: Müller setzt Karriere im Ausland fort

Thomas Müller wird seine Karriere offenbar wie erwartet in den USA fortsetzen. Die Klub-Ikone des FC Bayern soll sich laut Sky endgültig entschieden haben, in die nordamerikanische MLS zu wechseln. Zu welchem Klub Müller gehen wird, sei jedoch offen.

„Zwei Klubs sind in der Endverlosung“, hieß es in der Meldung, einer davon soll der Münchner Partnerverein Los Angeles FC sein. Auch der Cincinnati FC galt als interessiert und hatte sich zunächst sogar die Transferrechte („Discovery Rights“) an Müller für einen MLS-Wechsel gesichert.

Cincinnati und Los Angeles wohl Favoriten

Laut Sky soll der Deal „in den kommenden sieben bis zehn Tagen offiziell kommuniziert bzw. der Vertrag fixiert“ werden. Müller (35) hatte die Bayern mit dem Viertelfinal-Aus bei der Klub-WM nach 756 Pflichtspielen mit 250 Toren und 34 Titeln in 17 Jahren verlassen.

Cincinnatis Präsident Jeff Berding hatte vor Wochen bestätigt, dass der Klub Müller „ein gutes Angebot gemacht“ habe. „Wir hatten einige Gespräche mit seinen Beratern. Am Ende hat er viele Optionen. Wir respektieren, wenn er und seine Berater etwas anderes suchen. Das ist ein Teil des Fußballgeschäfts.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Malle-Eklat: Beleidigter Gladbach-Boss spricht über Läster-Profi

Der frühere Bundesliga-Profi Steven Cherundolo, inzwischen Trainer des Los Angeles FC, versuchte dagegen, Müller von seiner Franchise zu überzeugen. „Thomas versteht das Spiel wie kaum ein Zweiter. Diese Position hinter der Spitze liegt ihm – und würde auch bei uns funktionieren und er würde uns sehr weiterhelfen. Aber darüber reden wir, wenn es so weit sein sollte.“