Für Bremen ist es der langersehnte Geldregen: Straßburg kauft Karim Coulibaly. Auch der HSV verdient daran etwas. Künftig wird der Innenverteidiger mit Fabio Baldé auf dem Feld stehen.

Karim Coulibaly von Werder Bremen und Rayan Philippe vom Hamburger SV liefern sich im Ligaspiel auf nassem Rasen einen intensiven Zweikampf. Imago/Eibner

Jetzt ist der Millionen-Regen für Werder offiziell! Wie HSV-Rivale Bremen am Freitag offiziell bekannt gab, wechselt der 19-jährige Karim Coulibaly mit sofortiger Wirkung zum französischen Erstligisten Racing Straßburg. Nach übereinstimmenden Medienberichten erhält Werder eine Ablösesumme in Höhe 20 Millionen Euro für den jungen Abwehrspieler. Auch der HSV kassiert mit.

Dazu können demnach Bonuszahlungen von fünf Millionen Euro kommen. Coulibaly wäre damit nach Diego (27 Mio. Euro) der zweitteuerste Verkauf der Bremer Vereinsgeschichte.

Für den gebürtigen Oldenburger, der von 2018 bis 2024 in der Jugend des HSV spielte, geht es damit ins Team des Ex-Hamburgers Fabio Baldé. Karim Coulibaly wechselte 2024 ablösefrei vom HSV-Nachwuchs in die U19 der Grün-Weißen, mit der er in seiner ersten Saison den DFB-Pokal gewann. Als Ausbildungsverein stehen Hamburg durch den Straßburg-Transfer nun 400.000 Euro zu.

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Coulibaly von Werder nach Straßburg – HSV kassiert 400.000 Euro

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Im August 2025 feierte Innenverteidiger Coulibaly beim Auswärtsspiel in Frankfurt sein Bundesliga-Debüt. Eine Woche später erzielte er gegen Leverkusen in seinem ersten Heimspiel sein erstes Bundesliga-Tor. Insgesamt kam Coulibaly auf 27 Einsätze für Werder.

Auch wenn uns sein Abschied sportlich schwerfällt, nehmen wir durch das lukrative Angebot unsere wirtschaftliche Verantwortung wahr. Clemens Fritz

„Karim ist ein Paradebeispiel für unseren eingeschlagenen Weg, junge, entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten und mit ihnen Werte zu schaffen. Er hat seine Chance bei uns vorbildlich genutzt und sich zu einem Stammspieler in der Bundesliga entwickelt. Auch wenn uns sein Abschied sportlich schwerfällt, nehmen wir durch das lukrative Angebot unsere wirtschaftliche Verantwortung wahr. Karim wünschen wir für seine weitere Karriere sportlich wie menschlich alles Gute“, sagt Clemens Fritz zum Wechsel Coulibalys.

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Werder-Boss Fritz betont lukratives Angebot für Coulibaly

Coulibaly bedankt sich für seine Zeit bei Bremen und postet einen Beitrag mit Worten an seine Wegbegleiter. „Ich bin unglaublich dankbar für jeden, der immer an mich geglaubt hat auch in den Momenten, in denen es vielleicht nicht einfach war.“

Deshalb möchte ich mich bei meinen Mitspielern, bei meinen Trainern, dem gesamten Staff, dem Verein, meinen Freunden, meiner Familie und natürlich auch den Fans für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken. Karim Coulibaly

„Als ich vor zwei Jahren zu Werder wechselte, haben mir die Verantwortlichen einen klaren Weg aufgezeigt, der sich zu 100 Prozent erfüllte. Deshalb möchte ich mich bei meinen Mitspielern, bei meinen Trainern, dem gesamten Staff, dem Verein, meinen Freunden, meiner Familie und natürlich auch den Fans für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken, für jeden schönen Moment, aber auch für jede schwierige Situation, aus der ich lernen durfte. Werder Bremen wird immer ein besonderer Teil meiner Geschichte und meines Lebens bleiben“, sagt Coulibaly zudem zu seinem Abschied.

Inwiefern ein Teil der eingenommenen 20 Millionen Euro für das Ex-HSV-Talent direkt in frisches Personal investiert werden kann, bleibt angesichts der finanziell angespannten Situation der Grün-Weißen abzuwarten. Ganz oben auf der Wunschliste steht Ex-Leihspieler Cameron Puertas. Ex-HSV-Held Ludovit Reis, Niclas Füllkrug und Eren Dinkci wurden bereits verpflichtet.