„Zukunft beginnt jetzt” – aber noch Streit um Geld: Der DFB nach seinem Bundestag

Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen. Doch alle Probleme sind längst noch nicht gelöst.

Mit einem Lächeln und wie üblich seiner Brille auf der Stirn trat Bernd Neuendorf auf die Bühne und bedankte sich für seine einstimmige Wiederwahl als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 64-Jährige wurde auf dem 45. Ordentlichen Bundestag des weltgrößten Sportfachverbandes in Frankfurt am Main wie erwartet bis Ende 2029 im Amt bestätigt und kündigte nach turbulenten Jahren der „Konsolidierung und Transformation“ an: „Die Zukunft beginnt jetzt“

Neundorf will künftig mehr gestalten als verwalten

Nach einer erfolgreichen „Wurzelbehandlung“, wie Neuendorf seine erste Amtszeit bezeichnete, will der DFB-Boss künftig mehr gestalten als verwalten. Es gehe darum, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. „Wir treten jetzt in eine neue Phase ein – in eine Phase der Gestaltung. Wir wollen mutig nach vorn gehen – und das stringent und planvoll“, verkündete Neuendorf.

„Wir haben den DFB in jeglicher Hinsicht stabilisiert und konsolidiert – atmosphärisch, finanziell, inhaltlich, sportlich. Der DFB hat seine Reputation wieder hergestellt. Er wird wieder als verlässlicher Player wahrgenommen“, rief Neuendorf in der Eventhalle auf dem DFB-Campus den 253 Delegierten zu, die ihm mit ihrem Votum das hundertprozentige Vertrauen aussprachen.

Während Neuendorf als einziger Kandidat für den höchsten DFB-Posten angetreten war, kam es bei der Wahl der Vizepräsidentin für Bildung, Freizeit und Breitenfußball zwischen Amtsinhaberin Silke Sinning und Herausforderin Silke Raml zur einzigen Kampfabstimmung des Tages. Dabei setzte sich Sinning mit 124:113 Stimmen knapp durch.

Einen Wechsel gibt es auf dem Posten des Generalsekretärs, den Holger Blask von Heike Ullrich übernimmt. Die Bestätigung von Blask durch das neue Präsidium steht zwar noch aus, gilt aber als reine Formsache. Ullrich bleibt dem DFB als Vizepräsidentin für Mädchen- und Frauenfußball erhalten.

Neuendorf steht seit dem 11. März 2022 an der Spitze des DFB. In seiner ersten Amtszeit hatte er einige Krisen zu moderieren. Da waren zunächst die peinliche Spielführer-Debatte und das blamable Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar, wo der DFB sowohl auf als auch neben dem Platz keine gute Figur abgab. Die sportlichen Aufräumarbeiten führten zur Trennung von Bundestrainer Hansi Flick und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff. Auch Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2023 vorzeitig gehen.

Neuendorf mit gutem Händchen bei Führungspersönlichkeiten

Bei der Auswahl der neuen Führungspersönlichkeiten im sportlichen Bereich bewies der ehemalige Journalist und Staatssekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in Nordrhein-Westfalen ein gutes Händchen. Mit Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig holte er einen jahrelangen DFB-Kritiker ins Boot. Die zum Direktor der Nationalmannschaft berufene Fußball-Legende Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann hauchten der DFB-Auswahl neues Leben ein, die Frauen befinden sich unter Bundestrainer Christian Wück wieder im Aufschwung.

Unter Neuendorfs Führung hat sich zudem das in der Vergangenheit oft verhärtete Verhältnis des Verbandes zur Deutschen Fußball Liga normalisiert. Man habe gemeinsam bewiesen, „dass der Fußball handlungsfähig ist“, stellte Neuendorf fest. DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke lobte „den Wandel, der da stattgefunden hat“ und bekräftigte: „Wir haben gelernt, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Mir hat das die letzten dreieinhalb Jahre Spaß gemacht.“

Wirtschaftlicher Aufschwung

Noch wichtiger: Auch finanziell steht der DFB, der 2022 ein strukturelles Defizit von jährlich 20 Millionen Euro verzeichnete, wieder besser da. „Im Hinblick auf die Finanzen standen wir an einem gefährlichen Kipppunkt“, sagte Neuendorf im Rückblick und verkündete stolz: „Wir haben den DFB auf eine wirtschaftlich solide Basis gestellt. Wir werden 2029, also am Ende der kommenden Wahlperiode, schuldenfrei sein.“

Und nicht nur das: Neben der kompletten Tilgung des 75-Millionen-Euro-Kredits für den Bau des DFB-Campus will der Verband bis zu diesem Zeitpunkt Rücklagen von mehr als 100 Millionen Euro bilden, kündigte Schatzmeister Stephan Grunwald an.

Hilfreich sein wird dabei der neue Ausrüstervertrag mit Nike, der dem DFB dem Vernehmen nach 100 Millionen Euro einbringen soll. Mit den Einnahmen will Neuendorf vor allem den Bereich Nachwuchs/Amateure stärken. Schon jetzt investieren der DFB und seine Landesverbände rund 125 Millionen Euro pro Jahr in den Amateurfußball. „Ein kraftvolles Statement, wie ich finde“, sagte Neuendorf und appellierte: „Daran sollten wir festhalten.“

Noch ist nicht alles paletti beim DFB

Ist also alles paletti beim DFB? Nicht ganz, denn der Verband kämpft juristisch immer noch mit einigen Altlasten. Nach dem Sommermärchen-Prozess, der im Juni mit einer Geldstrafe (130.000 Euro) für den Verband endete, läuft derzeit vor dem Landgericht Frankfurt ein weiteres Steuerstrafverfahren. Darin geht es um eine mögliche falsche Deklarierung der Einnahmen aus der Bandenwerbung in den Jahren 2014 und 2015.

Weiter anhängig ist zudem eine DFB-Klage vor dem Finanzgericht Kassel wegen der Aberkennung der Gemeinnützigkeit für 2006 und einer daraus resultierenden Steuernachzahlung. Inklusive Zinsen geht es dabei um rund 26 Millionen Euro. (dpa/fwe)