Zoff vor Anpfiff: Bundesliga-Fans geraten mit Polizei aneinander

Beim Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund herrschte Stille im Gäste-Fanblock des FC Bayern München. Laut des übertragenden TV-Senders Sky war der Grund dafür eine Auseinandersetzung zwischen der Polizei und Teilen der organisierten Fanszene des Fußball-Rekordmeisters kurz vor dem Anpfiff.

Aus Protest und aus Solidarität mit den betroffenen Anhängern hätten die Fans entschieden, sich mit Gesängen und Anfeuerungen zurückzuhalten.

Bayern-Fans wollten mit irregulären Tickets ins Stadion

Im Laufe des Spiels zeigten die Dortmunder Fans auf der Südtribüne ein Banner mit der Aufschrift „Freiheit für Gästefans in Dortmund“.

BVB-Fans solidarisieren sich mithilfe eines Banners mit den Bayern-Fans. IMAGO/Eibner BVB-Fans solidarisieren sich mithilfe eines Banners mit den Bayern-Fans.

Auslöser der Auseinandersetzung war laut Dortmunder Polizei, dass eine rund 30-köpfige Gruppe von Bayern-Fans versucht habe, mit irregulären Tickets ins Stadion zu kommen. Entgegen einiger Medienberichte konnte ein Sprecher auf dpa-Anfrage den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken zunächst nicht bestätigen. Es sei lediglich zu einer sogenannten Personalienfeststellung gekommen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Manchmal zweifeln Spieler“: Jetzt kann St. Paulis Tor-Held wieder scherzen

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bedauerte die fehlende Unterstützung. „Wir haben das mitbekommen und wollten dann auch wissen, was da los ist. Ich habe da aber keine Details“, sagte Freund nach dem 3:2-Sieg seines Teams. „Schade, dass es sowas gibt bei so einem Spitzenspiel.“ (dpa/ea)