Zoff im Team vor der EM? DFB-Frauen „haben Antwort auf dem Platz gezeigt“

Bundestrainer Christian Wück hat nach der Nations-League-Gala gegen die Niederlande die EM-Chancen der deutschen Fußballerinnen herausgehoben. Er habe seinen Spielerinnen gesagt, „dass nur sie bestimmen können, wie weit der Weg geht“, betonte Wück. Beim 4:0 in Bremen am Freitagabend habe man „gesehen, dass vieles möglich ist“.

Die turnierreife Vorstellung des DFB-Teams, der Gruppensieg in der Nations League und die damit verbundene Qualifikation für das Finalturnier schürten rund einen Monat vor dem Start der Titeljagd in der Schweiz jedenfalls die EM-Vorfreude. Wück wertete den überzeugenden Auftritt auch als Trotzreaktion auf die jüngsten Misstöne. „Die Antwort hat die Mannschaft auch auf dem Platz gezeigt“, sagte der 51-Jährige im ZDF, das sich über die starke Quote von 3,419 Millionen Zuschauern freuen konnte (die zweitmeiste gesehene Sendung des Tages.).

Wück: „Für uns war es eigentlich gar kein Thema“

Die Diskussionen um seinen Kommunikationsstil, die durch die öffentliche Kritik von ausgebootenen Nationalspielerinnen ausgelöst worden waren, seien „in der Öffentlichkeit ziemlich hochgekocht worden“, ergänzte Wück: „Für uns war es eigentlich gar kein Thema.“

Linda Dallmann (9.), Lea Schüller (25./48.) und Sarai Linder (45.) erzielten die Treffer vor 32.398 Fans im Weserstadion.

Bei der EM-Generalprobe am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) in Wien gegen Österreich kann Wück nun experimentieren. Kein Spiel sei „bedeutungslos“, sagte der DFB-Coach: „Mit Siegen kann man sich Selbstvertrauen holen.“ Es ist der letzte Teil des Personal-Castings vor der Bekanntgabe des Kaders (am 12. Juni) für die EM. Wie es mit Schlüsselspielerin Lena Oberdorf weitergeht, ließ Wück noch offen.

Mit Lena Oberdorf zur EM? Entscheidung ist offen

„Sie trainiert bei uns mit, sie macht einen sehr guten Eindruck, sie ist schon auf dem Level von vielen anderen Spielerinnen“, sagte Wück, der ein Gespräch „mit Lena, den Bayern und unserem Team“ ankündigte. „Wir werden dann eine Entscheidung treffen, mit der alle leben können. Wir dürfen keine Alleingänge machen.“ Oberdorf, die nach ihrem Kreuzbandriss noch kein Pflichtspiel absolviert hat, entscheide, „was ist – und vor allen Dingen die Bayern“.

In der Schweiz trifft die DFB-Auswahl in der Vorrunde auf Polen (4. Juli in St. Gallen), Dänemark (8. Juli in Basel) und Schweden (12. Juli in Zürich).