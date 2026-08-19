„Ziele nur teilweise erreicht“: Monaco setzt ehemaligen Weltstar vor die Tür

Der Weltmeister von 2018 kam nach seiner Dopingsperre nur auf 115 Ligaminuten. Wie setzt er seine Karriere nun fort?

Der französische Fußball-Star Paul Pogba und sein bisheriger Klub AS Monaco gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein aus der Ligue 1 am Mittwoch mitteilte, seien "beide Seiten zu dem Schluss gekommen", dass „die ursprünglich festgelegten Ziele nur teilweise erreicht wurden“. Deshalb habe man sich dazu entschieden, den ursprünglich bis Juni 2027 laufenden Vertrag mit dem Weltmeister von 2018 aufzulösen.

Pogba war im Sommer 2025 nach Monaco gekommen, nachdem er seit Dezember 2024 ohne Verein gewesen war. Bei seiner vorherigen Station Juventus Turin war der Vertrag ebenfalls aufgelöst worden. Zudem war Pogba 18 Monate bis März 2025 wegen Dopings gesperrt gewesen. Im Anschluss schaffte es der 33-Jährige in Monaco nicht, wieder die für den Spitzenfußball erforderliche Form zu erreichen. In der vergangenen Saison bestritt er nur sechs Spiele in der Ligue 1, davon lediglich eines in der Startelf. Insgesamt kam Pogba auf nur 115 Spielminuten.

Monaco lobt Pogbas Einstellung

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Derzeit leidet der Mittelfeldspieler, der über 200 Pflichtspiele für Manchester United absolvierte, unter einer Zerrung im linken Oberschenkel. In der Saisonvorbereitung hatte er zudem lange Zeit Probleme mit dem rechten Knie. Der Verein lobte in der Pressemitteilung jedoch „die bemerkenswerte Einstellung, die Entschlossenheit und den höchsten Anspruch“ von Pogba, der „nach einer langen Pause wieder auf höchstem Niveau in den Wettbewerb zurückgekehrt“ war.

Pogba bedankte sich derweil beim Präsidenten, der Vereinsführung, seinen Mannschaftskollegen, dem gesamten Stab sowie allen Fans, die an ihn geglaubt hätten. Für Monaco zu spielen, sei eine „unglaubliche Erfahrung“ gewesen, sagte Pogba, auch wenn er nicht so viele Spiele wie erhofft bestritten habe. (sid)