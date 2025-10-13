Ganz Frankreich wartet auf seine langersehnte Rückkehr, nun hat Fußball-Ikone Zinédine Zidane die Spekulationen weiter befeuert. „Ich sage nicht, dass das jetzt passieren wird, aber eines Tages möchte ich die Nationalmannschaft trainieren“, sagte der französische Weltmeister von 1998 bei einer Veranstaltung der italienischen Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“.

Der 53-Jährige gilt als großer Favorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps, der nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zurücktreten wird. Zuletzt stand Zidane jeweils von 2016 bis 2018 und 2019 bis 2021 bei Real Madrid an der Seitenlinie, der dreimalige Weltfußballer gewann mit den Königlichen unter anderem während seiner ersten Amtszeit drei Mal in Folge die Champions League.

Französischer Verband hält sich bedeckt

„Ich fühle mich in der französischen Nationalmannschaft zu Hause, in der ich praktisch 12, 13, 14 Jahre als Spieler verbracht habe. Natürlich ist das ein Traum, ich freue mich darauf“, hatte Zidane bereits vor einigen Wochen erklärt. Einige, auch lukrative, Auslandsjobs hatte er zuletzt stets ausgeschlagen. Der französische Verband FFF wollte sich bislang zu den überbordenden Spekulationen nicht äußern.

Zidane hatte 1998 als Spieler zusammen mit Deschamps in Paris den WM-Titel mit Frankreich gewonnen und gilt als einer der besten Fußballer der Geschichte. (sid/fw)