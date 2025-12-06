Zeiten sind da! So lange müssen Sie bei der WM für die deutschen Spiele wach bleiben

Deutschland startet gegen Curaçao im klimatisierten Stadion von Houston in die WM. Für die nächsten Spiele in Toronto und East Rutherford müssen Fans bis kurz vor Mitternacht wach bleiben.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele bei der WM 2026 in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York. Wie die FIFA bei ihrem zweiten Show-Act am Tag nach der Gruppenauslosung in Washington verkündete, wird die Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Curaçao am 14. Juni um 12 Uhr Ortszeit im Houston-Stadion angepfiffen, also um 19 Uhr deutscher Zeit.

DFB-Team spielt in der Vorrunde zweimal um 22 Uhr

Die Arena in Texas hat ein Dach, kann klimatisiert werden, sodass die zu erwartenden hohen Temperaturen kein Problem für Spieler und Fans sein sollten.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Drogen-Revolution: Der Polizeipräsident erklärt im MOPO-Interview seine Pläne

Der Polizeipräsident erklärt im MOPO-Interview seine Pläne Neue Deutsche: Wir haben frisch eingebürgerte Hamburger gefragt, was sie in Zeiten von AfD und „Stadtbild”-Debatte bewegt

Wir haben frisch eingebürgerte Hamburger gefragt, was sie in Zeiten von AfD und „Stadtbild”-Debatte bewegt Öko-Sekte: Harmlose Weihnachtsmarktstände oder doch mehr? Eine Spurensuche

Harmlose Weihnachtsmarktstände oder doch mehr? Eine Spurensuche Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Derby gegen Werder: Vorzeichen, Chancen und was auf dem Spiel steht

HSV-Derby gegen Werder: Vorzeichen, Chancen und was auf dem Spiel steht 28 Seiten Plan 7: Jetzt im Kino! „Stromberg”, der Chef aus der Hölle, ist zurück

Für die nächsten beiden Spiele müssen die Fans bis kurz vor Mitternacht wach bleiben, um bis zum Abpfiff live dabei zu sein. Die zweite Partie am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt. Anstoß ist um 16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr in Deutschland.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Gruppenfinale geht es an die Ostküste. Im MetLife Stadium, das während der WM den etwas sperrigen Namen New-York-New-Jersey-Stadion trägt, wird am 25. Juni ebenfalls um 16 Uhr US-Zeit gespielt, wieder 22 Uhr in Deutschland. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalspieler bedeuten die etwas späteren Anstoßzeiten aber auch, dass die ganz große Mittagshitze vermieden wird.

Mögliche Spielorte auf Deutschlands Weg ins Finale

Als Gruppensieger würde Deutschland über Foxborough bei Boston, Philadelphia, wieder Foxborough und Arlington bei Dallas zum Finale nach East Rutherford zurückkehren.

Das könnte Sie auch interessieren: „Es wird verrückt“: So denkt Curaçao über das WM-Los Deutschland

Als Gruppenzweiter hieße der Turnierweg bis zum Endspiel: Arlington, East Rutherford, Miami Gardens und Atlanta. Dann sind in K.o.-Spielen auch Anstoßzeiten in der deutschen Nacht möglich. (dpa/hmg)