„Zeit, sich zu verändern“: Leipzig-Boss spricht bei Timo Werner Klartext

RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat Ex-Nationalstürmer Timo Werner angesichts seiner Reservistenrolle einen Wechsel im Winter nahegelegt.

„Er hat sich immer professionell und korrekt verhalten. Trotz alledem glaube ich, wenn er mehr Spielzeit haben möchte und das haben wir mit ihm ausführlich diskutiert, ist es vielleicht an der Zeit, sich zu verändern“, sagte Schäfer nach dem 1:3 gegen Ex-Meister Bayer Leverkusen beim TV-Sender Sky.

Schäfer über Werner: „Wir respektieren Verträge“

Dies sei aber allein die Entscheidung von Werner, der noch einen gut dotierten Vertrag bis zum Ende der Saison hat. „Sollte er die Entscheidung treffen, hierzubleiben, werden wir ganz normal mit ihm weiterarbeiten. So wie wir es bisher getan haben, denn wir respektieren Verträge“, ergänzte Schäfer.

Werner war aufgrund der personellen Ausfälle im letzten Spiel des Jahres in den Leipziger Kader gerückt und in der Schlussphase sogar eingewechselt worden. Bei den Fans ist der Rekordtorschütze des Klubs weiter sehr beliebt, der 29-Jährige wurde mit „Timo Werner“-Rufen gefeiert.

Die San José Earthquakes aus der nordamerikanischen Liga MLS sollen laut Medienberichten Interesse an einer Verpflichtung signalisiert haben. (dpa/hmg)