Rot-schwarze Fahnen, Fangesänge und große Fußballnamen: Tausende Milan-Tifosi haben in Mailand Abschied von Klublegende Franco Baresi genommen. Seine früheren Mitspieler trugen den Sarg der „ewigen Nummer 6“ zu „You’ll Never Walk Alone“ aus der Basilika.

Tausende Menschen nahmen in Mailand Abschied von einem der größten Fußballer, die Italien je hatte. Franco Baresi starb viel zu früh. AFP

Franco Baresis frühere Mitspieler Marco van Basten und Roberto Donadoni trugen den Sarg. Tausende Milan-Tifosi feierten ihre ewige Nummer 6 in der schweren Stunde mit Bannern und Gesängen: Am Dienstagnachmittag fand in der Mailänder Basilika Sant'Ambrogio die Trauerfeier für den am Freitag im Alter von 66 Jahren verstorbenen Baresi statt.

Zu den zahlreichen anwesenden Fußballstars und Persönlichkeiten aus der Historie der AC Mailand gehörten auch Baresis ehemalige Teamkollegen Paolo Maldini, Roberto Baggio und Alessandro Costacurta. Vor der Kirche sangen Trauernde Fangesänge und schwenkten rot-schwarze Fahnen sowie Trikots mit Baresis Rückennummer. Baresis Sarg wurde zu den Gesängen von „You’ll Never Walk Alone“ getragen. Gänsehaut in Mailand.

Franco Baresi wurde 1982 Weltmeister

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Der frühere Libero Baresi, der 1982 mit Italien Weltmeister wurde und 1994 im WM-Finale stand, führte Milan in den 1980er und 1990er Jahren als Kapitän zu drei Europapokalsiegen und sechs italienischen Meistertiteln. In Anlehnung an Franz Beckenbauer wurde Baresi in Italien „Kaiser“ genannt. Er beendete seine Karriere 1997 nach 719 Spielen für die Rossoneri – eine Marke, die nur von Maldini übertroffen wurde.

Zur Todesursache gibt es keine Angaben. Im August 2025 hatte sich Baresi einer Operation zur Entfernung eines Lungenknotens unterzogen. (sid/mp)